Şişli’de sanal kumarhaneye polis baskını

Edinilen bilgilere göre, Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir apartmanın beşinci katında yer alan ‘home ofis’te yasadışı kumar oynandığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese dün gece baskın düzenledi. Polisin ‘koçbaşı’ diye tabir edilen aletle kapıyı kırarak girdiği adreste, sanal kumar sitesi kurup, kumar oynamaya yer ve imkan temin eden işletme sahibi F.Ö. ile kumar oynadıkları ileri sürülen C.N. ve A.K. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 13 monitör, 11 adet sabit disk ile kumar borcunun tutulduğu 1 adet alacak defterine el konuldu.

Öte yandan, benzer suçtan dolayı söz konusu dairenin mühürlendiği öğrenilirken, sanal kumarhanenin güvenlik kameralarınca donatıldığı tespit edildi.

Kumar oynamaya yer ve imkan temin ederek, mühür bozma (mühür fekki) suçunu kasten işleyen F.Ö. ile ‘Kabahatler Kanununa muhalefet’ suçundan işlem gören C.N. ve A.K. adlı 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sadık Kahraman