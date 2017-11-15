Diğer
Kategoriler

Taşerona kadro ne zaman gelecek? |Bakan'dan taşeron açıklaması

Bakan Sarıeroğlu, taşerona kadro konusunda açıklamalarda bulundu. Peki Taşerona kadro ne zaman gelecek? Taşerona kadroda son durum ne? Binlerce kişinin merakla beklediği 'Taşerona kadro geliyor mu' sorusunun yanıtını haberimizden bulabilirsiniz.

Taşerona kadro ne zaman gelecek? |Bakandan taşeron açıklaması

15 Kasım 2017 14:40

Taşeron işçileri, son günlerin en çok konuşulan konularından olan taşerona kadro verilmesi konusunu merak ediyor.Konuyla ilgili son olarak bugün Bakan Sarıeroğlu, taşerona kadro konusunda açıklamalarda bulundu.

“Taşeron çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanıyor”

İlk günden itibaren taşeron konusuna yaklaşımlarını şeffaf bir şekilde ortaya koyduklarını ve bu konunun yıl sonuna kadar bitmesi için Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını aktaran Bakan Sarıeroğlu, "Bu konunun derin bir konu olduğunu taşeronda çalışan arkadaşlarımızın çok iyi bildiğini düşünüyorum. Kitlemiz büyük bir kitle, geçmişten bu yana bu alanı disipline etmek ve çalışanların koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmalar var. Sendikalar üye olmak hayaldi, üye olma imkanı getirildi, toplu sözleşme yapma imkanları getirildi, kıdem tazminatları güvence altına alındı. Şimdi geldiğimiz aşamada da inşallah kamudaki istihdam imkanlarıyla ilgili üzerimize düşen çalışmayı yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Şuanda Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara bu konunun sunumlarını yapma aşamasına geldik. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra da çok hızlı bir biçimde yol almaya çalışacağız. Halis niyetlerle yola çıktık, bu konuda ülkemizin imkanlarını ve içinden geçtiğimiz süreçleri emekçilerimiz, işçilerimiz çok iyi biliyorlar. Bu süreçler çerçevesinde yapılabilecek en iyi çalışmayı hayata geçirmiş olacağız diye inanıyorum" açıklamasında bulundu.

NACİ AĞBAL'DAN TAŞERONA KADRO VERİLMESİ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Taşeron düzenlemesiyle ilgili bakanlıkların çalışmalarını belli bir noktaya getirdiklerini belirten Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konuyla ilgili toplantıların yapıldığını, burada birçok konunun gündeme geldiğini söyledi.  

Etiketler: Taşerona kadro geliyor mu, Taşerona kadro ne zaman gelecek

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç