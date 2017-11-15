Taşerona kadro ne zaman gelecek? |Bakan'dan taşeron açıklaması

Taşeron işçileri, son günlerin en çok konuşulan konularından olan taşerona kadro verilmesi konusunu merak ediyor.Konuyla ilgili son olarak bugün Bakan Sarıeroğlu, taşerona kadro konusunda açıklamalarda bulundu.

“Taşeron çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanıyor”

İlk günden itibaren taşeron konusuna yaklaşımlarını şeffaf bir şekilde ortaya koyduklarını ve bu konunun yıl sonuna kadar bitmesi için Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını aktaran Bakan Sarıeroğlu, "Bu konunun derin bir konu olduğunu taşeronda çalışan arkadaşlarımızın çok iyi bildiğini düşünüyorum. Kitlemiz büyük bir kitle, geçmişten bu yana bu alanı disipline etmek ve çalışanların koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmalar var. Sendikalar üye olmak hayaldi, üye olma imkanı getirildi, toplu sözleşme yapma imkanları getirildi, kıdem tazminatları güvence altına alındı. Şimdi geldiğimiz aşamada da inşallah kamudaki istihdam imkanlarıyla ilgili üzerimize düşen çalışmayı yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Şuanda Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara bu konunun sunumlarını yapma aşamasına geldik. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra da çok hızlı bir biçimde yol almaya çalışacağız. Halis niyetlerle yola çıktık, bu konuda ülkemizin imkanlarını ve içinden geçtiğimiz süreçleri emekçilerimiz, işçilerimiz çok iyi biliyorlar. Bu süreçler çerçevesinde yapılabilecek en iyi çalışmayı hayata geçirmiş olacağız diye inanıyorum" açıklamasında bulundu.

NACİ AĞBAL'DAN TAŞERONA KADRO VERİLMESİ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Taşeron düzenlemesiyle ilgili bakanlıkların çalışmalarını belli bir noktaya getirdiklerini belirten Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konuyla ilgili toplantıların yapıldığını, burada birçok konunun gündeme geldiğini söyledi.