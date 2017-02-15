Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.10 sıralarında 2'Nolu Beşirli mahallesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine binaya gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 75 yaşındaki Osman Beşli hayatını kaybederken, dumandan zehirlenen ve vücudunda yanıklar olduğu belirtilen eşi Fikriye Beşli ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.