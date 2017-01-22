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Van buz kesti

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan soğuk havadan dolayı bir su deposundan sızan suyun donmasıyla ilginç görüntüler oluştu.

Van buz kesti

22 Ocak 2017 11:21
Van buz kesti - Tıkla İzle

Sıcak havanın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece eksi 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı bir çok dere, baraj ve göletlerin yüzeyini dondururken, bazı mahallelerdeki içme suyu depolarını da dondurdu. Van’ın Özalp ilçesinde gece hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesi sonucu ilçeye bağlı Sarıköy Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan çevreye akan su, buzdan bir şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu. Mahalle halkı, soğuk havanın bu sene etkisini çok erken gösterdiğini ve su deposunun "buz şelalesi"ne döndüğünü belirttiler. 

Nihat Özbay
 

Etiketler: buz, kar, van


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