Kaza, gecenin ilerleyen saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesinde yaşandı. İddialara göre, 26 AB 931 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde virajı alamayarak refüje çıktı. Kaza sonrası otomobilde ve refüjde hasar meydana gelirken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının söylediklerine göre, otomobilde bulunan 3 şahıs, kaza sonrası olay yerine gelen başka bir otomobille uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün de alkollü olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.