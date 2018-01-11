Yılın stadyum mimarı ödülü sahibini buldu

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliği ile düzenlenen Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı (FIFEX) futbolun tüm aktörlerini aynı çatı altında topladı.

Antalya'da gerçekleştirilen etkinlikte bu sene hizmete giren Gaziantep Stadyumu, Samsun Stadyumu gibi seçkin stadyum projeleri sergilendi. Konya Stadyumu, Batum Stadyumu gibi ses getiren stadyum projelerine, Türkiye'de ve dünyada imza atan Bahadır Kul Architects, FIFEX Futbol Endüstrisi Ödüllerinden Yılın Futbol Stadyum Mimarı ödülünü aldı.

