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Yılın stadyum mimarı ödülü sahibini buldu

Bahadır Kul Architects, FIFEX Futbol Endüstrisi Ödüllerinden Yılın Futbol Stadyum Mimarı ödülünün sahibi oldu.

Yılın stadyum mimarı ödülü sahibini buldu

11 Ocak 2018 13:10

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliği ile düzenlenen Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı (FIFEX) futbolun tüm aktörlerini aynı çatı altında topladı.

Antalya'da gerçekleştirilen etkinlikte bu sene hizmete giren Gaziantep Stadyumu, Samsun Stadyumu gibi seçkin stadyum projeleri sergilendi. Konya Stadyumu, Batum Stadyumu gibi ses getiren stadyum projelerine, Türkiye'de ve dünyada imza atan Bahadır Kul Architects, FIFEX Futbol Endüstrisi Ödüllerinden Yılın Futbol Stadyum Mimarı ödülünü aldı.
 

 

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