YÖKDİL sınav Sonuçları SORGULA | YÖKDİL 2018 Sonuçları ÖĞREN | YÖKDİL sonuçları sorgulama SAYFASI

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce kişi tarafından soruşturulmaya başlandı. heyecanla beklenen YÖKDİL sonuçlarında zaman geldi çattı. ÖKDİL Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? YÖKDİL ÖĞREN! Dil puanını öğrenmek isteyen adaylar YÖKDİL sonuçlarını öğrenmek istiyor. YÖKDİL Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. 22 Eylül tarihindeki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılan adaylar YÖKDİL sonuçları büyük heyecanla bekleniyor. Peki YÖKDİL sonuçlarını nereden öğrenebiliriz? YÖKDİL sınav sonucu nasıl sorgulanır? YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorgulaması devam ederken, Anadolu Üniversitesi sonuç açıklanma tarihi üzerinden resmi açıklamada bulunmuyor. İlkbahar dönemi sınav sonuçları, sınavın ardından 20 gün geçtikten sonra açıklandı. Sınav sonuçlarının 12 Ekim tarihinde açıklanması bekleniliyor.

YÖKDİL SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

YÖKDİL İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL DENKLİKTE KULLANILABİLECEK?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 19 Nisan 2017'de yürütme kurulu toplantısında aldığı karara göre, denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililer YÖKDİL'i de eşdeğer sınav olarak gösterebilecek. YÖK'ün yeni düzenlemeyle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 01.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. 1 Şubat 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında da kurulumuzca kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının YÖKDİL Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alınmıştı. 19 Nisan 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililerden YÖKDİL sınavının da eşdeğer sınav olarak kullanılmasına karar verildi.”