Dörtyol’da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi

Belediye tarafından düzenlenen şehit fotoğraflarının da sergilendiği iftar programı Yeşilköy Karahasan Paşa sosyal tesislerinde gerçekleştirildi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katılan Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Savaş Balcı ve Belediye Başkanı Yaşar Toksoy şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilenerek sohbet ettiler.

Birlikte yapılan iftarın ardından şehitler için dua edildi. Üzerlerinde isimleri ve kısa künyeleri yazılı şehit fotoğraflarını ziyaret eden aileler ve davetliler duygulu anlar yaşadılar.

İftara Cumhuriyet Başsavcısı İhsan Türkoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.