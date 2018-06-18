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18 Haziran 2018 10:31

Hatay’da Suriyeli genç denizde boğuldu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu Yusuf Subat’ın cesedine ulaşıldı.

Hatay’da Suriyeli genç denizde boğuldu

18 Haziran 2018 10:31


17 Haziran 2018 Pazar günü Osmaniye’den Hatay’ın Dörtyol ilçesine gelerek balıkçı barınağı yakınlarında denize giren, bir süre sonra gözden kaybolan Yusuf Subat (18) adlı Suriye uyruklu şahsı bulmak için İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma Timi dalgıç ekipleri tarafından denizde arama başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışması sabah saatlerinde tekrar başlatılırken, Suriyeli Yusuf Subat, denize girdiği yerin yakınlarında cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu.


Arama kurtarma ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Subat’ın cesedi bulunduğu yerden alınarak adli teşhis için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


Aynı gün, o bölgede boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu Malik Bedre (17) ve Muhammed Hilal (18) çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı.




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