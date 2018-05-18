Suriyeli çocuklar arkeoloji müzesini gezdi

Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi olma yolunda ilerleyen Hatay Arkeoloji Müzesi Suriye’deki iç savaş yüzünden aileleriyle birlikte Hatay’a göç etmek zorunda kalan Suriyeli çocukları ağırladı.

Suriyeli çocuklar, Hatay Arkeoloji Müzesi’ni gezerek, sergilenen tarihi eserleri yakından görme fırsatı buldu. Müzedeki oyun salonunda tarihi eser yapbozlarını birleştiren Suriyeli çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdiler.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı yaptığı açıklamada, "Eğitimin yanı sıra müzelerde de çocukların eğitim almalarını ve müzeleri sevmelerini istiyoruz. Tarihi eser sevme ve koruma bilincini kültürünün gelişmesini istiyoruz. Ayrıca ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli çocuklarımızın Türkiye’de kaldıkları güzel günlerin hatıralarını beyinlerine daha fazla aşılamak istiyoruz gönül bağı olsun istiyoruz" dedi.

Suriyeli öğrenciler Hatay Arkeoloji Müzesini gezerek sergilenen tarihi eserler hakkında bilgi aldılar.