Bakan Arslan, Iğdır’da esnaf ziyaretinde bulundu

Bakanı Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Iğdır’da Vali Enver Ünlü, AK Parti Iğdır İl Başkan Vekili Ferdi Turan, Milletvekili adayı Ahmet Tutulmaz, Milletvekili adayı Hasan Güneş ve partililerce karşılandı. Bakan Arslan, karşılama töreninin ardından Karaağaç Mahallesi Pazar Sokakta esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden Bakan Arslan, talep ve istekleri dinledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan daha sonra vatandaşlarla buluşmak üzere Karakoyunlu ilçesine hareket etti.