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11 Temmuz 2018 13:39

Adnan Oktar’ın villasında incelemeler tamamlandı

Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki villasında çalışmalarını tamamlayan olay yeri inceleme ekipleri, suç delillerini poşetler içinde evden çıkardı.

Adnan Oktar’ın villasında incelemeler tamamlandı

11 Temmuz 2018 13:39

Ekipler delilleri incelenmek üzere emniyete götürürken, Mali Şube ekiplerinin villadaki çalışmaları devam ediyor.


Adnan Oktar sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla Çengelköy’deki villasında gözaltına alınmış, ardından olay yeri inceleme ekipleri villada çalışma başlatmıştı. Ekipler uzun süren çalışmalarını sonlandırdı. Villadaki suç delillerini toplayan ekipler, delilleri poşetler içinde incelenmek üzere emniyete götürdü. Mali Şube ekiplerinin ise villadaki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.




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