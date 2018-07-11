Adnan Oktar’ın villasında incelemeler tamamlandı

Ekipler delilleri incelenmek üzere emniyete götürürken, Mali Şube ekiplerinin villadaki çalışmaları devam ediyor.

Adnan Oktar sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla Çengelköy’deki villasında gözaltına alınmış, ardından olay yeri inceleme ekipleri villada çalışma başlatmıştı. Ekipler uzun süren çalışmalarını sonlandırdı. Villadaki suç delillerini toplayan ekipler, delilleri poşetler içinde incelenmek üzere emniyete götürdü. Mali Şube ekiplerinin ise villadaki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.