Adnan Oktar’ın villasından çıkanlar

Villadan Nü kadın tablosundan silaha kadar çok sayıda materyal çıktı. Çıkan eşyalarla birlikte Oktar’ın lüks ve şaşaalı yaşantısı da gözler önüne serildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Oktar başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. Oktar’ın villasında ise polis ekipleri inceleme başlattı. Bu kapsamda villada yapılan aramalarda ele geçirilenler şaşırttı. Oktar’ın villasından Nü kadın tablosundan silaha kadar çok sayıda materyal çıktı. Çıkan eşyalarla birlikte Oktar’ın lüks ve şaşaalı yaşantısı da gözler önüne serildi.