Beşiktaş, Porto hazırlıklarını tamamladı

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. İdman öncesinde futbolcuları bir araya toplayan Şenol Güneş, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. İstasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Porto maçının taktik çalışmasını tamamladı. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Pepe de antrenmanda yer aldı.