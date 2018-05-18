’sini Barış Mahallesi’nde açtı. Projenin Türkiye’de bir örneği daha olmadığını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok kısa süre sonra yeni muhtarlık binaları 10 mahallenin 10’unda da hizmette olacak” dedi.

Beylikdüzü’nün her mahallesine yeni muhtarlık ve belediye çözüm merkezi binaları kazandıran Beylikdüzü Belediyesi bu kez Barış Mahallesi Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi’ni açtı. 10 mahalleden oluşan Beylikdüzü’nde 8’inci Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi’ni açan Beylikdüzü Belediyesi, örnek teşkil eden bu proje ile yerel yönetimin en önemli basamaklarından olan muhtarlarla iletişimin daha sağlıklı olmasını amaçlıyor. Vatandaşın ilgi ve beğenisini toplayan Mahallemiz Barış Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi açılışına Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, meclis üyeleri de katıldı.

“Halkla iletişimde yerel yönetimlerin ilk adımı muhtarlardır.”

Beylikdüzü’nün dört kadın muhtarından biri olan Barış Mahallesi Muhtarı Neşe Mıhçıoğlu, “Halkla iletişimi kurmada yerel yönetimlerin ilk adım biz muhtarlarız. Muhtarların amacı da mahalle sakinlerinin sorunları ile ilgilenmek ve daha iyi bir hizmet verebilmektir. Bu noktada bizlere olan desteğini esirgemeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum.” dedi. Mıhçıoğlu, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına Başkan İmamoğlu’na gemi maketi hediye etti.

“10 Mahalle’nin 10’unda da hizmette olacağız.”

“Devletin temsili açısından önemli değerler olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza yakışır mekanlar açıyoruz. Vatandaşın seçtiği ve dünyanın en eski makamı olan muhtarlara hak ettiği değeri verdiğimizi umuyorum. Muhtarlıkları her mahallede en nitelikli ve en merkezi noktalara yerleştirmeye çalıştık ve yapılan düzenlemelerle de o bölgenin çehresini değiştirdik. Çok kısa süre sonra yeni muhtarlık binaları 10 mahallenin 10’unda da hizmette olacak.” dedi.

“Muhtarlar demokrasinin ilk tecelli ettiği kurumdur ”

Açılışa katılan Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ise “Ramazan ayında Barış Mahallemizde Belediye’nin katkıları ile yapılan ve muhtarların vatandaşlara hizmet verme noktasında sağlıklı bir ortama kavuşmasını sağlayan, Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Muhtarlar demokrasinin ilk tecelli ettiği kurumdur ve devletin eli, ayağı, gözü, kulağıdır. Vatandaşa hizmet noktasında çok ulvi bir görev yapıyorlar. Ayrıca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün benim doğum günüm dediği 19 Mayıs’ı Beylikdüzü’nde coşku ile kutlanacağız. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum.” diye konuştu.