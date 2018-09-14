Beylikdüzü Belediyesi, Muharrem Ayı'nda 3 bin 552 aileye gıda yardımı yapacak

Muharrem Ayı dolayısıyla Belediye Meclis Üyeleri ile Cemevi ziyaretlerinde bulunarak yapılan ibadetlerin kabul olmasını dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sevgi, saygı, barış ve hoşgörünün daha da anlam kazandığı Muharrem Ayı kalplerimizi buluştursun, dualarımızı birleştirsin, birliğimizi ve kardeşliğimizi arttırsın” temennisinde bulundu.

Kardeşliğin ve birliğin sembolü olan Muharrem Ayı Beylikdüzü'nde huzur içinde yaşanmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem Ayı boyunca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda çeki dağıtımı yapan ve gıda yardımında bulunan Beylikdüzü Belediyesi, birlik ve beraberlik bilincinin daha derin hissedilmesi adına Belediye Meclis Üyeleri ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleriyle birlikte ev ziyaretlerinde de bulunuyor.

“Paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız”

Vatandaşların mutlu, huzurlu bir Muharrem Ayı geçirmesi temennisinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beylikdüzü Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müz, Muharrem Ayı paketlerini ve gıda çeklerini vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Tespit edilen ailelerin gıda paketlerini Belediye Meclis Üyeleri ve müdürlük personelleri vatandaşların evlerine kadar götürüp teslim ediyor. Muharrem Ayı'nda, dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu. Başkan İmamoğlu, Aşure Günü'nde de her yıl olduğu gibi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğü'müzün organizasyonuyla camii, meydan ve pazarlarda vatandaşlara aşure ikramında bulunulacağını söyledi.