Fenerbahçe sezonu açtı.

Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sezonun ilk antrenmanını yaptı. Milli takımlardaki oyuncular çalışmada yer almadı.

Fenerbahçe 2017-2018 sezonunun hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Saat 18.00’de yapılması planlanan antrenman havanın sıcak olması sebebiyle saat 19.00’a alındı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen çalışma öncesinde teknik ekip futbolcular fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından yeni transferler Mehmet Ekici ve Valbuena basın mensuplarına birlikte poz verdi. İkilinin ardından Aykut Kocaman ve ekibi de fotoğraf çektirdi. Yeni transferlerden Nabil Dirar, milli takımlarda bulunan isimlerle birlikte takıma katılacağı için çalışmada yer almadı. Milli takımlara gittiği için sezonu geç kapatan Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Volkan Şen, Simon Kjaer ve Martin Skrtel, takımın Topuk Yaylası’nda yapacağı kampa katılacak. Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel, Topuk Yaylası’na götürülmeyecek. Bu isimlerin dışında ailesiyle ilgili bir durumdan dolayı ekstra izin alan Josef de Souza da çalışmaya katılmadı. Josef’in yarın takıma katılacağı, uçağında bir aksama olması durumunda ise bir sonraki gün antrenmana katılacağı öğrenildi.

Aykut Kocaman’dan bayram tebriği

Antrenman öncesinde futbolcularla birlikte basın mensuplarına poz veren Teknik Direktör Aykut Kocaman, fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarının yanına geldi. Gazetecilerin bayramını kutlayan Aykut Kocaman, "Hepimiz için güzel bir sezon geçmesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Düz koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular gruplar halinde koşulara devam etti. Sakatlıkları bulunan Yiğithan ve Uygar Mert’in tedavilerine devam edilirken, Brezilya’da tedavisi tamamlanan Fernandao, özel bir bileklikle çalışmaya katıldı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular topla çalıştı. Yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek olan Fenerbahçe, saat 10.00 ve saat 19.00’da basına kapalı olarak çift idman yapacak.