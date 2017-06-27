Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 19:56

Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı.

Fenerbahçe sezonu açtı

27 Haziran 2017 19:56

Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sezonun ilk antrenmanını yaptı. Milli takımlardaki oyuncular çalışmada yer almadı.


Fenerbahçe 2017-2018 sezonunun hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Saat 18.00’de yapılması planlanan antrenman havanın sıcak olması sebebiyle saat 19.00’a alındı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen çalışma öncesinde teknik ekip futbolcular fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından yeni transferler Mehmet Ekici ve Valbuena basın mensuplarına birlikte poz verdi. İkilinin ardından Aykut Kocaman ve ekibi de fotoğraf çektirdi. Yeni transferlerden Nabil Dirar, milli takımlarda bulunan isimlerle birlikte takıma katılacağı için çalışmada yer almadı. Milli takımlara gittiği için sezonu geç kapatan Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Volkan Şen, Simon Kjaer ve Martin Skrtel, takımın Topuk Yaylası’nda yapacağı kampa katılacak. Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel, Topuk Yaylası’na götürülmeyecek. Bu isimlerin dışında ailesiyle ilgili bir durumdan dolayı ekstra izin alan Josef de Souza da çalışmaya katılmadı. Josef’in yarın takıma katılacağı, uçağında bir aksama olması durumunda ise bir sonraki gün antrenmana katılacağı öğrenildi.



Aykut Kocaman’dan bayram tebriği


Antrenman öncesinde futbolcularla birlikte basın mensuplarına poz veren Teknik Direktör Aykut Kocaman, fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarının yanına geldi. Gazetecilerin bayramını kutlayan Aykut Kocaman, "Hepimiz için güzel bir sezon geçmesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.


Düz koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular gruplar halinde koşulara devam etti. Sakatlıkları bulunan Yiğithan ve Uygar Mert’in tedavilerine devam edilirken, Brezilya’da tedavisi tamamlanan Fernandao, özel bir bileklikle çalışmaya katıldı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular topla çalıştı. Yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek olan Fenerbahçe, saat 10.00 ve saat 19.00’da basına kapalı olarak çift idman yapacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!