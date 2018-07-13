İhlas Vakfı, 2018 kuran vekalet bedellerini açıkladı

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, yaptığı yazılı açıklamada; 2018 yılı yurtiçi kurban vekâlet bedelinin 850 TL. yurtdışı kurban vekalet bedelinin ise 625 TL. olarak belirlendiğini söyledi.

Akalın, hayırseverlerin bağışladığı urban vekaletlerinin çoğunluğunun yurtiçinde öğrenci yurtlarının bulunduğu şehirlerde kesilerek yurtlarda barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini, yurt dışında ise Somali, Sudan, Kamerun ve Afganistan’da dini vecibelere uygun kesimler yapılarak, elde edilen etlerin fakir Müslüman halka dağıtılacağını belirtti.

Akalın, hayırseverlerin kurban bağışlarını www.ihlasvakfi.org.tr adresinden online veya +90 212 451 49 00 nolu telefonla yapabileceklerini ifade etti.