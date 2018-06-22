Nijerya, İzlanda’yı 2-0 mağlup etti

2018 Dünya Kupası D Grubu’nda Nijerya ile İzlanda, Volgograd’da karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı düşük tempoda geçerken, takımlar bulduğu az sayıda fırsatı da değerlendiremeyince devre golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda hızlı başlayan Nijerya 49. dakikada Ahmed Musa’nın golü ile 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren Nijerya 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ahmed Musa’nın golü ile skoru 2-0’a getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Nijerya bu galibiyetle D grubunda 2. sıraya yükseldi.

Nijerya’nın 2 golünü atan Ahmed Musa, Galatasaray’ın da transfer gündeminde bulunuyor.