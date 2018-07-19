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19 Temmuz 2018 13:48

Turkcell CFO’su Bülten Aksu, yeni ekonomi yönetiminde

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere şirketteki görevinden ayrıldı.

Turkcell CFO’su Bülten Aksu, yeni ekonomi yönetiminde

19 Temmuz 2018 13:48



Turkcell’e 20 Temmuz 2016 tarihinde katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürüten Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell’den ayrıldı. Turkcell’den konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Şirketimize 20 Temmuz 2016 tarihinde katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürütmekte olan Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere, şirketimizdeki görevinden 31 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olmak üzere ayrılma kararı almıştır.”



"Yenilikçi çözümleri ve başarıları takdire şayan"


Konuyla ilgili olarak, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: "Bülent Aksu, Turkcell’in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin sürekli büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur. Şirketimizin güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesindeki emekleri ve üstün gayreti takdire şayandır. Sayın Aksu’nun Turkcell’de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, bu görevlendirmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Şirkette Hazine, Risk ve Tahsilat Yönetiminden Sorumlu Direktör olarak görev yapan Osman Yılmaz, 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla mevcut görevine ek olarak, Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekalet edecek.



Bülent Aksu neler yaptı?


Şirket açıklamasına göre 20 Temmuz 2016 tarihinden beri Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell bünyesinde başarı ile görev yapmakta olan Bülent Aksu, ilk defa banka dışı bir kurumun varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmesinin yanı sıra finansman bonosu, kira sertifikası ve Eurobond gibi ihraçlara da imza atarak, Turkcell’in yerel ve uluslararası sermaye piyasalarındaki lider konumunu pekiştirmişti.




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