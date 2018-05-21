Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » İzmir
  •  » AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: “Çok Dengeli, Ortak Akılla Yapılmış Bir Aday Listesi”
21 Mayıs 2018 19:17

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: “Çok dengeli, ortak akılla yapılmış bir aday listesi”

AK Parti İzmir milletvekili aday listesinin açıklanmasının ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “Çok dengeli, ortak akılla yapılmış bir aday listesi” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül: “Çok dengeli, ortak akılla yapılmış bir aday listesi”

21 Mayıs 2018 19:17


AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekili aday listesinin açıklanmasının ardından il binasında açıklama yaptı. Şengül’ün yanında adaylık listesinde yer alan Temel Yıldırım, Melek Eroğlu, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar ve Ahmet Uğur Baran da hazır bulundu. Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir listesinde yer almasının kendileri için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan Şengül, “Teşkilat olarak daha önce tüm programlarımızı yapmış sahaya inmiştik. Adaylarımızın hangi çalışmaları yapacağını belirlemiş durumdayız. 30 ilçemizde saat 11.00 gibi başlayıp sahura kadar süren bir çalışmamız var. Sahadayız. Sahada AK Parti dışında siyasi parti görmedim. İnanılmaz bir motivasyonumuz var. Aday listemizde Başbakanımız Binali Yıldırım yeniden var. Bu bize inanılmaz güç kattı. Zaten İzmir’de böyle benimsenmiş, yakından tanıyıp sempati duyulan biri bizim için kazanç. Diğer adaylarımızı da zaten tanıyoruz. Çok dengeli, ortak akılla yapılmış bir aday listesi” diye konuştu.



“Kriterlere göre belirlendi”


Aday belirleme sürecinde teşkilat mensupları ile aday adayları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Şengül, “Başvuruları aldık, herkes tek tek değerlendirildi. Teşkilat mensuplarımızın adaylar hakkında görüşleri alındı. İlimizde ileri gelen sivil toplum kuruluşlarının ve il başkanlığı olarak bizlerin ayrıca görüşleri alındı. Adayları belirlerken belirli kriterler vardı. Kişiye göre belirlemedik. Temayül yoklamaları, teşkilatla bağlantıları, ilimizde yaşayan Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımızı temsil edecek adaylarımız, genç, kadın, Roman kardeşlerimizi temsil edecek adaylarımız dikkate alınarak ideal bir liste açıklandı. İlimize ve Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç