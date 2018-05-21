AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekili aday listesinin açıklanmasının ardından il binasında açıklama yaptı. Şengül’ün yanında adaylık listesinde yer alan Temel Yıldırım, Melek Eroğlu, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar ve Ahmet Uğur Baran da hazır bulundu. Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir listesinde yer almasının kendileri için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan Şengül, “Teşkilat olarak daha önce tüm programlarımızı yapmış sahaya inmiştik. Adaylarımızın hangi çalışmaları yapacağını belirlemiş durumdayız. 30 ilçemizde saat 11.00 gibi başlayıp sahura kadar süren bir çalışmamız var. Sahadayız. Sahada AK Parti dışında siyasi parti görmedim. İnanılmaz bir motivasyonumuz var. Aday listemizde Başbakanımız Binali Yıldırım yeniden var. Bu bize inanılmaz güç kattı. Zaten İzmir’de böyle benimsenmiş, yakından tanıyıp sempati duyulan biri bizim için kazanç. Diğer adaylarımızı da zaten tanıyoruz. Çok dengeli, ortak akılla yapılmış bir aday listesi” diye konuştu.

“Kriterlere göre belirlendi”

Aday belirleme sürecinde teşkilat mensupları ile aday adayları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Şengül, “Başvuruları aldık, herkes tek tek değerlendirildi. Teşkilat mensuplarımızın adaylar hakkında görüşleri alındı. İlimizde ileri gelen sivil toplum kuruluşlarının ve il başkanlığı olarak bizlerin ayrıca görüşleri alındı. Adayları belirlerken belirli kriterler vardı. Kişiye göre belirlemedik. Temayül yoklamaları, teşkilatla bağlantıları, ilimizde yaşayan Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımızı temsil edecek adaylarımız, genç, kadın, Roman kardeşlerimizi temsil edecek adaylarımız dikkate alınarak ideal bir liste açıklandı. İlimize ve Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.