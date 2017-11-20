Fitch’in yeni raporuyla İzmir zirvedeki yerini korudu

Başkan Aziz Kocaoğlu, kredibilitesi en yüksek kurumlar arasına girmenin, yabancı yatırımcılar için net bir "İzmir’e güvenle yatırım yapabilirsiniz" mesajı taşıdığını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan AAA ulusal derecelendirme notunu bir kez daha onayladı. Fitch Ratings, ilk 8 aylık verileri de dikkate alarak incelediği 2017 İzmir raporunda, yüksek sermaye harcamalarına dikkat çekilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2017-2019 yılları arasında yüzde 50’lerin üstünde güçlü faaliyet marjları sergileyeceği ve bunun da mevcut derecelendirme notlarını destekleyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlam likidite seviyelerine sahip olduğu belirtilen raporda, sermaye harcamalarında gerçekleşecek önemli artışların borçlanmayı arttırmasının beklendiği; ancak İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı faaliyet dengesinin borçlanmayı rahatlıkla karşılayacağı ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçmişten bu yana disiplinli harcama politikasına sahip olduğuna dikkat çekilen Fitch raporunda, İzmir’in güçlü yatırım profilini gerçekleştirme konusunda sağlam geçmiş performans sergilediği ifadesi de göze çarptı.

Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre, İzmir’in ulusal kredi notunun yer aldığı ‘AAA’ kategorisi, temerrüt riskinin en düşük olduğu ve finansal yükümlülükleri yerine getirmede en yüksek kapasiteyi temsil ediyor. Bu kapasitenin öngörülebilir olumsuzluklardan etkilenme ihtimali ise son derece düşük. Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesinin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu ‘BB+’ ve uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu ise ‘BBB-’ olarak teyit etti. Ülke notundan daha yüksek not verilmediği bu kriterde görünümler durağan olarak belirlendi.

"Kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanmaya devam edeceğiz"

Piyasaların "Sıfırcı Hoca" olarak bildiği uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehirin ulusal notunu en yüksek not olan “Aaa”ya yükseltmişti. Bu not, aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İsviçre’nin bulunduğu çok az sayıdaki ülkenin sahip olduğu en yüksek kredi notu olarak biliniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise kredibilitesi en yüksek kurumlar arasına girmenin, yabancı yatırımcılar için net bir ’İzmir’e güvenle yatırım yapabilirsiniz’ mesajı taşıdığını belirterek, "En yüksek notu kazanmak kadar koruyabilmek de çok önemli. Bugüne kadar attığımız adımların sağlamlığını göstererek zirvede kalmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Uyguladığımız programlar çerçevesinde kamu maliyesinde güçlü duruşumuzu tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz. Kaynakları etkin, verimli ve yerinde kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.