İzmir’de Konya İl Tanıtım Günleri

Konyalılar Federasyonu tarafından Karşıyaka Bostanlı Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen etkinliğe İzmir ve çevre illerden binlerce kişi katıldı. Tanıtım günleri ayrıca, Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, Kerem Ali Sürekli, eski AK Parti İzmir Milletvekili İsmail Katmerci, Kızılay Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, üst düzey yargı mensupları ile çeşitli hemşehri federasyonları yöneticilerini ağırladı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, Konya kaşık ekibi ve semazenler sahne aldı. Konya müziğinin yaşayan çınarı Rıza Konyalı, Konya türküleri ile davetlileri şenlendirdi.

Konyalılar Federasyonu (KONFED) Genel Başkanı Yusuf Devebacak yaptığı konuşmada, federasyonun kuruluş amacını anlattı. "Amacımız; örf ve adetlerimizi yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmaktır. Konyalılara yakışır bir şekilde güzel eserler yapmaktır. Hemşehrilerimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak, İzmir ile Konya arasında gönül köprüleri kurmaktır" diyen Başkan Devecabak, İzmir’e katkılarından söz etti. Devecabak; "Konyalılar vatanına, milletine bağlı yardımsever insanlardır. Bu memleketin çimentosudur. İzmir’deki bir çok eserde Konyalıların emeği ve izi vardır. Kurtuluş savaşında en çok şehidi Konyalılar vermiştir. Çanakkale savaşında en çok şehit veren 3. il Konya’dır. Konya’nın vatan severliği çok güçlüdür. Biz de Konyalı olmaktan çok gurur duyuyoruz." diye konuştu. KONFED Genel Başkanı Yusuf Devebacak, konuşmasının sonunda, tüm hemşehrilerini 3 Aralık’ta İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 2. Konyalılar Buluşması’na davet etti.