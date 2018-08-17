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17 Ağustos 2018 11:38

Toprakla Gelen isimli internet sitesi yayın hayatına ’merhaba’ dedi

Tarıma dair güncel gelişme ve haberlerin yer alacağı, İzmir’in alanındaki ilk tarım haber sitesi olma özelliğini taşıyan Toprakla Gelen yayın hayatına başladı.

Toprakla Gelen isimli internet sitesi yayın hayatına ’merhaba’ dedi

17 Ağustos 2018 11:38


Zeytin hasadından üzüme yolculuktan, çayda balık avına kadar yol hikayeleri ve belgesellerin yer bulacağı, aynı zamanda güncel haberlerin yer alacağı www.topraklagelen.com.tr haber sitesi yayın hayatına ’merhaba’ dedi. AKC Tanıtım’ın imtiyaz sahibi olduğu sitenin genel yayın yönetmenliğini deneyimli ekonomi gazetecisi Nihat Delibaşı üstlenirken, usta kalemlerin hazırladığı özel dosya, kapsamlı röportaj ve iz bırakan yazılar yer alacak. Kurulan site, özelikle tarımdan haberdar olmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olmayı hedefliyor.




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