600 derece ısıda tatbikat yapan itfaiyeci, “Artık namazlarımı kılacağım” dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi’nde yer alan eğim merkezinde tatbikatlar yapılıyor.

Hatay, Adıyaman, Amasya, Kastamonu, Erzincan, Kilis, Elazığ ve Tokat itfaiyelerinden gelen 20 kişilik itfaiye personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

12 gün sürecek olan profesyonel itfaiye eğitimlerinde itfaiyecilere yangın esnasında yapmaları gerekenler Kahramanmaraşlı itfaiyeciler tarafından anlatıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin Türkiye’de en güçlü itfaiyelerden biri olduğunu söyleyen Daire Başkanı Cahit Küçükönder, "Biz büyükşehir itfaiyesi olarak bu eğitim görevlerine talip olduğumuzu söyledik. Kentimize 20 kişilik gruplar halinde Türkiye ve yurt dışından personeller geliyor. Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç’un da desteği ile Türkiye’nin önemli itfaiyelerinden biri olduk. Biz profesyonel bir iş yapıyoruz, hayat kurtarıp zamanla yarışıyoruz. Yapılan bu işlemler de eğitimden geçiyor. Bizim yangına ulaşma süremizi 3,5 dakikaya indirmiş durumdayız. 29 şubede 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Biz itfaiyeciler olarak her türlü arama kurtarma işlemlerinde hızlı müdahale etmemiz lazım. Farklı illerden ve kendi itfaiye personelimize bu eğitimleri veriyoruz. Yani biz ulusal ve uluslararası eğitim veren Türkiye’de 2’nci itfaiyeyiz” diye konuştu.

Tatbikatlar esnasında bir konteynerde yaklaşık 600 derece sıcaklıkta söndürme işlemi yapan Erzincan itfaiyesinde görevli şoför Ceyhun Yılmaz ise aşırı sıcaktan dolayı artık namazlarını kılmaya başlayacağını söyledi. Yılmaz, "Annem, babam ve arkadaşlarım her zaman namaz kılmamı söylerlerdi. Ancak ben kılmazdım. Bugün burada bu sıcağın etkisini gördükten sonra ilk işim Erzincan’a gider gitmez 5 vakit namazı kılmaya başlayacağım. Burası böyleyse cehennem nasıl bilemiyorum" diye konuştu.