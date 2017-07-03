İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantıları başladı

İl Özel İdare Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Ahmet Sözen, mevsim ve çalışma sezonu itibariyle yoğun bir çalışma döneminin ve temposunun içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Sözen, “ Meclisimizin büyük bir titizlikle bütçe imkanları dahilinde hazırlamış olduğu programların sahada eksiksiz olarak uygulanmasını arzu ediyoruz. Asfalt sezonuna bu yıl Eflani İlçemizden başlamış bulunmaktayız. Hedef olarak belirlediğimiz 150 km. satıh kaplama ve 90 km. sıcak asfalt olmak üzere toplamda 240 km asfalt hedefi, ayrıca içme suyu, kanalizasyon, fosseptik, kilit parke yapımı, menfez ve köprü yapımı olmak üzere 151 adet projeyi eksiksiz tamamlamak istiyoruz. İl Genel Meclisimiz üzerinde hassasiyetle çalışarak programa aldığı her projeyi bölge insanımıza verilmiş bir taahhüt olarak görmektedir.

Şunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Karabük İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi sürekli hedef büyüten, yeni hedefler koyabilen ve programına almış olduğu tüm projeleri eksiksiz hayata geçirme kabiliyetine sahiptir. Valimizin destekleri ile İl Genel Meclisi üyelerimizin bilgi, birikim ve tecrübeleri Genel Sekreterimiz olmak üzere daire müdürlerimiz ve çalışanlarımızın azim ve gayretiyle tutturamayacağımız hedef, çözemeyeceğimiz problem yoktur” dedi.

Karabük Valisi Kemal Çeber, ise, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, “ Bundan sonra benim en önemli hizmet arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hizmet arkadaşlarım olacaksınız. Birlikte İnşallah başarılı hizmetler yaparız” dedi.

“Dünyada ve ülkemizde gelişen trend mahalli idareler alanında öne çıkmaktadır”

Vali Çeber, “Artık kamu yatırımları ve kente hizmet etme denilince akla gelen en önemli kurumlardan birisi İl Özel İdarelerdir. Dünyada ve ülkemizde gelişen trend mahalli idareler alanında öne çıkmaktadır. Benim mesleğe başladığım ilk yıllardaki özel İdare kavramı ile bugünkü Özel İdare kavramı arasında dağlar kadar fark var. Artık kamu yatırımları ve kente hizmet etme denilince akla gelen en önemli kurumlardan birisi İl Özel İdareleridir. Bu vesile ile de burada hizmet sorumluluğunu üstlenmekte son derece önemlidir. Sizlerde bu sorumluluğu üstlenmiş olan seçilmiş ve atanmış arkadaşlar olarak bundan sonra benim en önemli hizmet arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hizmet arkadaşlarım olacaksınız. Birlikte İnşallah başarılı hizmetler yaparız diye ümit ediyorum. Bu minvalde geldiğim günden beri bugünle 4 gün oluyor bu dört günde en azından birkaç haftalık bilgi edinmiş olabileceğimi ifade edeyim. Aldığım bilgiler de beni mutlu ediyor. Makine parkımız memnuniyet verici bir durumda, personelimizin tecrübesi bizi memnun edecek bir durumda, hepsinden daha önemlisi de sizin birlik, beraberlik içersinde tam bir Karabük İline hizmet aşkı içersinde çalışıyor olmanızı öğrenmek beni çok daha fazla mutlu etti. Birlik, beraberlik, uyum ve hizmet aşkı olduktan sonra önümüze çıkan her problem çözülecek problemdir, aşılabilecek problemdir” diye konuştu.

2005 yılında uygulanmaya başlanan KÖYDES projeleri ile Karabük’e toplamda 119 milyon 160 bin TL civarında ödenek tahsis edildiğini ifade eden Vali Kemal Çeber, “Bu ödeneklerle köylerimizin alt yapı ihtiyacının büyük oranda giderildiğini öğrendim. 2017 yılında ayrılan ödenek ise 15,5 Milyon TL civarında ve 80 projenin programa alınmış ve çalışmalara başlanmış. Yine 2017 yılı içersinde 118.5 kilometre köy yolu asfaltlama hizmetleri sunulacak, Köylerimizin bazı ihtiyaçları için İl Özel İdare bütçesinden yaklaşık 2 milyon TL muhtarlarımızın hesaplarına aktarıldı ve bunların küçük çaplı onarımlarda kullanıldığını görüyorum. Tabi bu yapacağımız hizmetin ana unsurunu elimizdeki maddi güç oluşturuyor. O maddi gücü daha da üst seviyeye çıkartmanın yollarını arayacağız ama geçen yaptığım gayri resmi ziyaretlerin dışında bugün Eflani’de muhtarlarla beraber bir araya geldim ve anladığım kadarı ile vatandaşlarımız nezdinde yol problemleri ile su problemlerinin öne çıktığını görüyorum. Herhalde bu konular üzerinde biraz yoğunlaşacağız. Bazı İllerde artık bu tip çalışmalarda ve bu tip toplantılarda köy meydanlarının düzenlenmesi ve parke yolların artırılması gibi kavramlar konuşuluyor yani bu sorunlar aşılmış sorunlar olarak görülüyor ama Karabük’ün kendine özgü bizim övünerek söylediğimiz bazı özellikleri bazen de önümüze zorluk olarak çıkabiliyor o da temel de coğrafi özelliklerdir. Ama İnşallah hep beraber elbirliği ile bunların hepsini aşacağız” diye kaydetti.