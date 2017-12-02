Partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada ailenin gösterdiği misafirperverliği anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin ardından aileyi ziyaret edeceğini açıkladı. Konuşmasında aileye selam gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kars’tan ayrılmadan önce merkeze bağlı 30 kilometre uzaklıkta bulunan Subatan köyünde yaşayan aileyi ikinci kez ziyaret etti. Anne Necmiye Elben, gelini Yeşim Elben ve oğlu Yusuf Ziya Elben ile bir süre görüşen Erdoğan daha sonra Kars’tan ayrıldı.

Anne Elben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ikinci kez evlerinde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.