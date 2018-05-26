Başkan Babaş, 5 bin 500 kişiyle birlikte iftar yaptı

İftarda konuşan Babaş, son günlerde ülkemizin üzerinde oynanan oyunları birlik ve beraberlik içerisinde aşacaklarını kaydetti.

Turkcell sponsorluğunda Kastamonu Belediyesi tarafından Kuzeykent Kapalı Pazaryerinde iftar programı düzenlendi. İftara katılan 5 bin 500 kişiyle birlikte orucunu açan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik iftarımıza teşriflerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Böyle bir iftar sofrasında iftar açmak inanın herkese her zaman nasip olmaz. Böyle kardeşlik, böyle dostluk, böyle birliktelik ve beraberliği görmek bizler için çok onur verici ve gerçekten bizleri gururlandırıcı oluyor” dedi.

Kuzeykent Pazaryerinde Pazar gecesi saat 00.30 Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun da katılacağı DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Töreninin yapılacağını duyuran Tahsin Babaş, programa tüm vatandaşları davet etti.

Kastamonu Belediyesi tarafından Kuzeykent Pazaryerinde her akşam Ramazan ayı boyunca iftar programlarının devam edeceğini belirten Başkan Babaş, “Üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz, buraya gelerek iftarlarını açabilirler. Dileyen vatandaşlarımızda buraya gelerek iftarlarını açabilirler. Vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi burada görmekten bizler onur ve gurur duyarız” dedi.

Son günlerde ülkemizin birlikteliğine ve beraberliğine yönelik saldırıların olduğunu belirten Babaş, “Özellikle son günlerde böyle birliktelik ve beraberliklere ihtiyacımız var. Ama hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Çünkü biz, biriz ve beraberiz. Toprak, vatan, devlet, bayrak ve ezan olduğu sürece bu birlikteliğimiz en üst seviyede süreceğine inanıyorum. Hiçbir kimse bizim bu birlikteliğimizi bozamayacaktır. Baktığımız zaman sürekli ülkemizin üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Ülkemizin etrafı sarılmaya çalışılıyor. Ama biz, millet olarak bu güzel birlikteliğimizi devam ettirdiğimiz sürece bu oynanmak isteyen oyunların hepsini bir bir Allah’ın izniyle bozuyoruz. Silahla, terörle üzerimize geliyorlar ama kahraman güvenlik güçlerimiz bütün bu oyunları güçlerini kullanarak bertaraf ediyorlar. Topla, tüfekle, silahla baktılar olmuyor bu seferde karşımıza dövizle, parayla, ekonomik baskıyla bunun gibi değişik yollarla ülkemizi sindirmeye çalışıyorlar. Ama hiçbir zaman biz, bu oyunlara izin vermeyeceğiz, yılmayacağız. Hiçbir zaman bu birlik ve beraberliğimizi bozmayarak bunların üstesinden geleceğiz inşallah” diye konuştu.

Kastamonu Belediyesi olarak güzel çalışmalara ve büyük yatırımlara imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Babaş, “Belediyemizin çalışmaları şehrimizin her yerinde görebilirsiniz. 20 yıl önce Kuzeykent diye bir yer yoktu. Fakat günümüzde gelinen noktada ilimizin en büyük mahallelerinden birisi olarak her geçen gün daha gelişen ve büyüyen bir mahallemiz olmaya devam ediyor. Bizde, yerel yönetimler olarak Kuzeykent’e elimizden geldiğince destek vermeyi sürdürüyoruz. Kuzeykent’i daha da güzel hale getirmek için tüm çabamızla çalışıyoruz. 4 yıldır iftar programlarımıza sponsor olan Turkcell’e ve hayırsever vatandaşlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahibi aileleri de unutmadıklarını ve her zaman yardımcı olduklarını söyleyen Babaş, “Sadece Ramazan ayında değil, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız”