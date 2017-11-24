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24 Kasım 2017 14:14

Kastamonu’da makas kesen kamyon, bariyerlere çarparak devrildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Çaykapı Köyü Mevkiinde makas kesen kamyon, bariyerlere çarparak devrildi.

Kastamonu’da makas kesen kamyon, bariyerlere çarparak devrildi

24 Kasım 2017 14:14


Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan 55 BAN 23 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Yaşanan kazada araç sürücüsü ile kamyonda bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası emniyet güçleri tarafından olay yerinde önlemler alınırken kamyon kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan görgü tanıklarına göre, seyir halindeki kamyonun ‘makas kesmesi’ sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce karşı yola geçtiğini daha sonra tekrar kendi yoluna geçerek bariyerlere çarparak devrildiğini söyledi.


Emniyet güçleri kaza sonrası soruşturma başlattı.




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