Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 1 ay içerisinde yapılan uygulamalarda, 73 bin 72 araç kontrol edilirken, 901 araçta çeşitli suçlardan trafikten men…
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 1 ay içerisinde proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 19 bin 832 vatandaşa ulaşarak 4 bin 821 tane broşür…
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 ay içerisinde 165 farklı olayda 291 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet…
İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara önerilerde bulunarak, “Sağlıklı bir kurban bayramı geçirmenin ilk şartı veteriner kontrolünden geçirilmiş…
Kayseri Futbol İl Temsilciliği, Amatör liglerin fikstürünü belirledi. 2018-2019 sezonunun fikstürü belli oldu.
Kayseri’de amatör liglerin fikstürü belirlendi. Amatör Spor…
Ülkemize yönelik ekonomik saldırıların ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Amerikan menşeli ürünlerle ilgili önemli bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR şirketi tarafından…
Büyükşehir Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi’ne geogrid duvar yapacak. Duvar yapımıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihaleye 5…
Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan, aralarında tanıdık iş adamlarının olduğu 3’ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı dava yine ertelendi.
Kayseri 4. Ağır…
Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü Soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Maliye’de Vergi Müfettişliği yapan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza…
Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, Kadir Has Stadı tribünlerinin toplu olarak kimseye ayrılmadığı ve taraftarların istedikleri tribünden kombine bilet alabilecekleri…
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Temmuz Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Temmuz ayında Kayseri Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 161.675, dış hat yolcu trafiği bir önceki…
Kayserisporlu orta saha oyuncusu Erdal Öztürk, Adana Demirspor’a kiralandı.
Kayserispor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Erdal Öztürk, Adana…
Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kombina satışının 6 bin 500 olduğu belirtilerek bir ay içerisinde bu sayının iki katına çıkmasının beklendiği ifade edildi.
Kayserispor…
Kayseri’de kız kardeşi dahil 7 kişiyi öldüren ve cezaevinden çıktıktan sonra yöntemle özel bir villanın güvenlik görevlisini vuran Hamdi Kayapınar tutuklandı.
2017’de cezaevinden tahliye…
Türkiye Kasaplar ve Besiciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, kurban kesim fiyatlarını açıkladı.
Türkiye Kasaplar ve…
Büyükşehir Belediyesi, yol ve asfalt çalışmaları nedeniyle yoğun geçen yaz dönemi için önemli bir ihale yaptı. Yaklaşık maliyeti 9,5 milyon TL olan ihaleye 5 firma katıldı.
Büyükşehir…
AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin avukatı Mehmet Savruk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açılan tazminat davaları ile ilgili olarak, "Hukuki süreçlerin tamamı tükenmiş,…
Melikgazi Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü yapılacak.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin gündeminde bulunan…
Abdullah Gül Üniversitesinden (AGÜ) 21 öğrenci, AB projesi kapsamında Macaristan’a gidecek.
Öğrenciler Macaristan’a, iki ayrı AB Projesi kapsamında gidecek. AGÜ Gençlik Fabrikası ve…