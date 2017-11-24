İl Eğitim Tarihi Müzesi Açıldı

Kayseri Lisesinde düzenlenen açılış programına, Vali Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Kamçı, açılışta yaptığı konuşmada, eğitimin, tüm dünyada ülkelerin gelişmesi ve ilerlemesi için en önemli araç olduğunu vurgulayarak, müzenin ilimize hayırlı olmasını temenni etti.

Ülkemizde de eğitimin önemine binaen, her yıl milli gelirimizin önemli bir kısmı eğitim öğretim faaliyetlerine ayrıldığını ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Şüphesiz, kalkınma ve ilerleme yolunda attığımız birçok adım, eğitime yapılan yatırımların birer neticesidir. Bu bakımdan, ülkemizin ve milletimizin ekonomik kalkınmışlıkta, ulaştırmada, bayındırlıkta, sağlıkta, adalette ve savunmada ulaşılan son seviyeleri aşmasında eğitim yine başrolde yer alacaktır. Eğitimin ivmesini ve kalitesini belirleyenler ise öğretmenlerimizdir.”

Tiyatro gösterileri, şiir dinletisi ve şehit öğretmenlerimiz için okunan hatimlerin duasının ardından Vali Kamçı, müzenin açılışını yaparak incelemelerde bulundu.