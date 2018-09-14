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Kayseri OSB'den 'Hayırlı Olsun' Ziyaretleri

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerine yeni atanan kurul il müdürlerini ve rektörleri ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu üyeleri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'yi makamlarında ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dedi.

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