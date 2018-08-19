Sadaka ile Dilenciliği Karıştırmayın

Kurban Bayramı sebebi ile bireylerin artan hayır yapma ve sadaka verme niyetlerini bazı kişilerin dilencilik ile istismar ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, dokuz günlük Kurban Bayramı nedeni ile zabıta teşkilatında izinlerin kaldırıldığını kaydetti.

“Duygu sömürüsüne ve insanların iyi niyet, acıma ve özellikle yardım etme hislerinin istismar edilmesine izin vermeyelim” diye hatırlatmada bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç “Halkımız yardımseverdir ve iyi niyet ile yapılan tüm istekleri yerine getirir. Özellikle Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, yardımlaşmanın hat safhaya ulaştığı dönemde cami avlusunda ve köşe başlarında dilenmek pek inandırıcı olmamaktadır. Bu sebeple gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım edilmelidir. Sadaka ile dilenmeyi meslek haline getirenlere prim vermeyelim" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, dilencilik yapmanın zaten 5326 Sayılı Kabahatler Kanununca da yasak olduğunu sözlerine ekledi.