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19 Ağustos 2018 13:49

Sadaka ile Dilenciliği Karıştırmayın

Özellikle bayram öncesi ve bayram günü camilerin çevresini mekân tutmaya çalışan dilencilere karşı tüm tedbirlerin alındığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vatandaşları duygu sömürüsüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, istismarın kötü bir davranış biçimi olduğunu ve bu nedenle art niyetli hiçbir davranışa izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Sadaka ile Dilenciliği Karıştırmayın

19 Ağustos 2018 13:49


Kurban Bayramı sebebi ile bireylerin artan hayır yapma ve sadaka verme niyetlerini bazı kişilerin dilencilik ile istismar ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, dokuz günlük Kurban Bayramı nedeni ile zabıta teşkilatında izinlerin kaldırıldığını kaydetti.


“Duygu sömürüsüne ve insanların iyi niyet, acıma ve özellikle yardım etme hislerinin istismar edilmesine izin vermeyelim” diye hatırlatmada bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç “Halkımız yardımseverdir ve iyi niyet ile yapılan tüm istekleri yerine getirir. Özellikle Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, yardımlaşmanın hat safhaya ulaştığı dönemde cami avlusunda ve köşe başlarında dilenmek pek inandırıcı olmamaktadır. Bu sebeple gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım edilmelidir. Sadaka ile dilenmeyi meslek haline getirenlere prim vermeyelim" dedi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, dilencilik yapmanın zaten 5326 Sayılı Kabahatler Kanununca da yasak olduğunu sözlerine ekledi.




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