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11 Temmuz 2018 11:08

Tıra çarpan ayran yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kayseri’de yol kenarında duran tıra arkadan çarpan ayran yüklü kamyon devrildi.

Tıra çarpan ayran yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

11 Temmuz 2018 11:08

Kazada kamyon hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Yeni Hal yakınlarında meydana gelen kazada iddiaya göre 16 JGD 88 plakalı ayran yüklü kamyon, yol kenarında duran AO 3428 XX yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon devrilirken, kasasındaki ayranlar yol üzerine döküldü. Kamyonda bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada çevre yolu bir süre trafiğe kapanırken, yolda kuyruklar oluştu. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından yolun temizlenmesiyle birlikte çevre yolu tekrar trafiğe açıldı.



Kamyon hurdaya döndü


Öte yandan devrilen kamyonun tavan kısmının söküldüğü ve aracın hurdaya döndüğü görüldü. Kaza yerine gelen yakınları, kamyonda bulunan değerli eşyaları başka araca yükledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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