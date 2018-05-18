İnce, Türkiye’nin ABD’den Fetullah Gülen’in iadesini usulüyle istemediğini iddia etti.

Seçim çalışmalarına Trakya’da devam eden İnce Kırklareli’nde düzenlediği mitingde kendisinin CHP tarafından yalnız bırakıldığı iddialarına cevap verdi. İnce, "Şu anda burada en az 20 milletvekili var. Arkadaşlar ben 4 Mayıs’ta parti rozetini çıkardım, parti rozeti yerine Türk bayrağı astım. Ben dedim ki ’Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım.’ Bunu dediğimiz için buraya tek başıma çıkıyorum. Arkadaşlarımızı tanıtmıyoruz. Partinin grup başkan vekili otobüsten inemiyor, genel başkan yardımcıları genel merkezde çalışıyor, herkes destek vermeye çalışıyor. Dertleri başka, dertleri sözde benim moralim bozacaklar. Geçin bunları geçin. Yalnız olan birileri var. Yalnız olan birileri; Türk medyasıdır. Dünyada yalnızdır. Amerika’da Avrupa’da Japonya’da televizyon kanalları benden röportaj talep ediyor. Dünyanın dört bir yanından röportaj talep edenler var ama TRT’den kimse yok" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Fetullah Gülen’i usulüne uygun bir şekilde bizden iadesini istemedi”

Seçimden sonra Gülen’in ABD’den iadesini de isteyeceğini belirten CHP Cumhurbaşkanı adayı İnce, şu ana kadar Türkiye’nin Fetullah Gülen’i usulüne uygun bir şekilde ABD’den istemediği iddiasında bulundu. İnce, Cumhurbaşkanı olduktan sonra yargıyı bağımsız hale getireceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı olduğunda üç ay içerisinde yargıyı bağımsız hale getireceğim. Üç ay sonra Amerika Birleşik Devletleri’nden FETÖ’yü isteyeceğiz. ABD’ye ’bizde bağımsız bir yargı var artık iade et’ diyeceğiz. Dün Amerikalılardan bana haber geldi. Dediler ki ‘Muharrem İnce sen böyle diyorsun ama henüz Türkiye Cumhuriyeti Fetullah Gülen’i usulüne uygun bir şekilde bizden iadesini istemedi’. Görüyor musun, bak neler var? Peki sizce neden istemedi? İstemez, konuşur diye korkar. Eski ortaklıklarını da anlatır diye korkar" diye konuştu.

"Ne konuştunuz İngiltere’de?”

İnce’nin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere gezisi de vardı. İnce, Erdoğan’a yönelik olarak, ’İngiltere’de 3 gün boyunca ne görüştünüz?’ diye sorarak şu sözleri söyledi:

"Sayın Erdoğan Londra’ya gittin. Londra’ya 4 saat uçakla gittin 4 saatte geldin. 85 saatte görüşme sürdürdün. 3 gün kaldın Londra’da. Şimdi size soruyorum sayın Erdoğan, Anadolu ve Trakya’da 3 gün boyunca bir ilde kaldı mı? Ne konuştunuz İngiltere’de?”

"Hedefim o telefonları yapmaktır”

Seçim vaatlerini de anlatan İnce hedeflerinin Türk markalar oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Bakın Türkiye’de neyi değiştireceğiz onu anlatayım size. Türkiye televizyon yapıyor fakat bir televizyondan 10 euro kazanıyor. Türkiye otomobil yapıyor mu? Yapıyor ama bir otomobilden 100 euro kazanıyor. Çünkü ürettiğimiz televizyonun markası bize ait değil. Ürettiğimiz otomobilin markası bize ait değil, patenti bize ait değil, teknolojisi bize ait değil. Bizim marka olmamız lazım. Bizim marka üretmemiz lazım. Dünyada ilk 100 marka içerisinde bir tane bile Türk markası yok. Hedefimiz marka oluşturmaktır. Biz fason çalışıyoruz. Tekstilde de böyle, otomobilde de böyle, beyaz eşyada da öyle. O zaman bizim marka tasarım ve teknoloji dememiz lazım. Peki tasarımı kim yapar? Tasarımı özgür insan yapar. İyi yetişmiş insan yapar. O zaman demek ki biz çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız; onlara matematik, fizik öğreteceğiz. Hepinizin elinde akıllı telefon var ama onu biz yapmıyoruz. Onu bizim çocuklarımız yapmıyor, Avrupalıların çocukları yapıyor. Bize satıyorlar onları. Hedefim o telefonları yapmaktır. Bu ülkenin çocuklarına onları yaptıracağız” diye konuştu.