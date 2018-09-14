Babasının evini ateşe verdi, silah doğrultup kimseyi yaklaştırmadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hayatta olmayan babasına ait evi ateşe veren şahıs, yangına müdahale etmek için adrese gelen itfaiye ekipleri ile güvenlik güçlerini de binaya yaklaştırmadı.

İddiaya göre, Yeşildağ Mahallesinde ikamet eden ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Sayit O. (53), ailevi meseleler yüzünden ablasına kızarak oturduğu evin bitişiğinde bulunan iki katlı baba evini ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sararken, bir süre sonra kendi oturduğu bitişikteki evin çatısına da sıçradı. Elindeki av tüfeğiyle eve yaklaşmak isteyen yakınlarına da ateş ettiği ve silah doğrultarak kimseyi binaya yaklaştırmak istemediği belirtilen Sayit O'nun baba evini ateşe verdiği ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de adrese gelirken, oturduğu evinden silah doğrultarak yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerini binaya yaklaştırmayan Sayit O'yu jandarma ekipleri de uzun süre silahını bırakması yönünde ikna etmeye çalıştı ancak ikna edemedi. Şahsı etkisiz hale getirmek için harekete geçen jandarma ekipleri, yangının yakın çevresindeki diğer binalara sıçraması riski bulunması üzerine camı kırarak eve girdi. Jandarma ekipleri şahsı yakalayarak elindeki silaha el koydu. Evden elindeki sazıyla birlikte çıkarılan şahıs jandarma tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sakinleştirici verilen şahıs, daha sonra karakola götürüldü.

Şahsın etkisiz hale getirilmesinin ardından yangına müdahale edebilen itfaiye ekipleri, uzun süren çabaların ardından alevleri kontrol altına aldı ve bitişiğindeki eve sıçramasının önüne geçti. Patlama ihtimaline karşı evdeki tüpler de dışarıya çıkarılırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları başlattı. Yangının söndürülmesinin ardından baba evinin yandığını gören ve uzun süre gözyaşları döküp feryatlar eden abla Şemay O. kardeşine tepki gösterdi.

İzmir'de ikamet eden ve bir süre önce Yeşildağ Mahallesindeki baba evine geldiğini anlatan diğer ablası Senar O. da, kardeşinin baba evini ateşe verdiği sıralarda bahçede olduğunu belirtirken, “Bize de iki el tüfek sıktı. Giderken seslenmedik, tekrar dönüşte iki el daha sıktı oğluma, gizlenmişti eve yine. Jandarmayla beraber geçerken evin yandığını gördük. Jandarmaya ev yanıyor dedim. Derdi nedir bilmiyorum, sordun mu, bir sürü bahane çıkarıyor, raporuna güvenerek yapıyor bunları” diye konuştu.

"Elinde silahla ne jandarmayı, ne itfaiyeyi yaklaştırdı"

Yeşildağ Mahallesi sakinlerinden Osman İltar da, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen şahsın, ailevi bir tartışmadan dolayı evi yaktığını öne sürerek, “Ev aralıksız bir saat yandı. Elinde silahla ne jandarmayı, ne itfaiyeyi yaklaştırdı eve. Uzun süre müdahale edilemedi o yüzden yangına. Daha sonra jandarma ekipleri savcıdan bir talimat gelmiş olsa ki, beylik silahlarını çıkararak merdivenlerden yukarıya çıktıktan sonra evin camını kırıp içeriye girdiler ve şahsı çıkardılar. Daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Bu şahıs 6-7 ay önce de evinin çatısına çıkmıştı, elinde bir kasa fişekle akşamdan sabaha kadar kimseyi yaklaştırmadan rastgele ateş açmıştı. Ne jandarma, ne itfaiyeyi yine yanına yaklaşamamıştı. Etkisiz hale getirildikten sonra Adana'daki hastaneye gönderilmiş ama ne hikmetse bir süre sonra tekrar döndü geldi evine. Rahatsızlığı nedeniyle ceza da almıyor. Ama vukuatı hiç eksik değil. Uzun yıllar önce de belde belediyesi iken buranın halk otobüsünü de kaçırarak gündeme gelmişti” diye konuştu.