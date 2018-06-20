Seçim çalışmalarını Kütahya 1. OSB’de faaliyet gösteren fabrakaları ziyaret sürdüren Başkan Çetinbaş, "İttifakların alacağı milletvekilleri öncelikli olarak belirli olacağı için özellikle Kütahya’da ittifak içerisindeki en çok oy alan siyasi partilerin oyları destek olacaktır. Şunu görmek ve anlatmak lazım; eğer Cumhuriyet Halk Partisi millet ittifakı içerisinde birinci siyasi partiyse hem Saadet Partisi’ne hem Demokrat Parti’ye hem de İYİ Parti’ye oy veren bütün seçmen Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir milletvekili çıkması adına destek olmuş, onunla birlikte hareket etmiş olur. Özellikle Saadet Partisi ve Demokrat Partisi seçmenlerin buradaki sıkıntıyı göreceği kanaatindeyim. Bu büyük bir problem, siyasi hayatları boyunca karşılarına çıkan en farklı görüş, en aykırı duruş CHP. Bu iki siyasi partinin Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, düşmanlığı paydasında bir araya gelmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Burada hem Saadet Partili hem de Demokrat Partili kıymetli hemşehrilerime sesleniyorum, vermeyin kardeşim, oyunuz CHP’ye gider. 24 Haziran seçimleri, AK Parti’miz ve Cumhurbaşkanımız açısından Kütahya’da şimdiye kadar almış olduğumuz en yüksek oy oranı olarak tebarüz edecek, böyle ümit ediyorum ve böyle öngörüyorum" diye konuştu. (EFE)