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26 Mayıs 2018 14:34

Gazeteci Semra Sarıışık Tozaraydın’a TOBB’de önemli bir görev daha

Kütahyalı gazeteci Semra Sarıışık Tozaraydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Basın Yayın Komisyonu Başkanlığı görevine seçildi.

Gazeteci Semra Sarıışık Tozaraydın’a TOBB’de önemli bir görev daha

26 Mayıs 2018 14:34


Edinilen bilgiye göre, TOBB’de komisyon ve kurulları görev dağılımlarını yaptı. TOBB Basın Müşavirliği katında yapılan komisyon toplantısında yapılan seçim sonucu; TOBB Basın Yayın Komisyonu Başkanlığı’na Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın, komisyon başkan yardımcılığına Uzunköprü TSO Başkanı Ercan İhtiyar, komisyon raportör üyeliğine Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci, komisyon sözcülüğüne Ordu TSO’dan Züleyda Çelebi seçildi.


Semra Sarıışık Tozaraydın’ın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Basın Yayın Komisyonu Başkanlığı vazifesine seçilmesinin Kütahya için önemli bir kazanım olduğunu belirtildi.(EFE)




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