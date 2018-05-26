Ankara Malatyalılar Derneğinde Bilgili dönemi

Ankara Doğanşehirliler Derneği Başkanlığı yapan ve Ankara Malatyalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Süleyman Bilgili, yaptığı açıklamada, “Ankara Malatyalılar Derneği bir üst çatı derneği olup Ankara’da yaşayan Malatyalı hemşehrilerimizin kurmuş olduğu 20’nin üzerindeki ilçe ve köy derneklerinin bir araya gelip oluşturduğu bir dernektir” ifadelerine yer verdi.

Ankara’da bulunan yaklaşık 80 bin Malatyalıyı aynı çatı altında toplamak için çalıştıklarını belirten Bilgili, “Malatya’nın sesi olup yola çıkan tüm yönetim kurulu üyelerimizle dernek başkanlarımızla, gençlik temsilcilerimizle, kadın kollarımızla aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Ankara’da olan tüm kurumlarla hemşehri dernekleri ile diğer dernekler ile iyi ilişkiler kuracağız. Her alanda güçlü olacağız. Bürokraside, ticarette, eğitimde, sağlıkta, sporda kısaca her alanda sizlere layık olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Malatyalılar olarak bir arada yaşama kültürünün yanı sıra hoş görü ve kardeşlik duygularını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Bilgili, “Ankara Malatyalılar Derneği olarak, şimdiye kadar sağladığımız birliktelik ile ‘en üst kimlik Malatya’ sloganıyla hareket edeceğiz. Bundan sonrada yeni bir rehber veya klavuz aramayarak siyasi ve şahsi çıkarların dışında kalmak üzere siz hemşehrilerimizle beraber olmak istiyoruz” diye konuştu.