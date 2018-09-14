Gümüş'ten milli birlik çağrısı

Tüm Sanayici ve İşadamları (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş ve yönetimi, ANESİAD Derneğini ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak söz alan ANESİAD şube başkanı Yusuf Özer, ‘Helal kazanç adil paylaşım' sloganı ile derneklerinin hayata geçtiğini belirterek “Hak ve adalet ölçülerinde ahlaklı, erdemli dürüst tüccar, esnaf, sanayici kesimini bir araya getiren bunlarla ilgili çalışma yapan ve bu notada faaliyetler yapan bir derneğiz. Esnaf, sanayici iş adamlarını bir araya getirip varsa bir sıkıntılar birlikte raporlayıp, paydaş kuruluşlarla bunları değerlendirip birlikte çözüm bulmaya çalışıyoruz. TÜMSİAD'da bu çerçevede hareket ediyor. Bundan sonraki çalışmalarda da beraber hareket ederiz inşallah” şeklinde konuştu. TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş ise “Bizler faizsiz, helal kazanç noktasında milli ekonomiye katkı sağlamak üzere toplanmış STK'larız. Dünyada ekonomik savaşların başladığı bu dönemde, biz iş STK'larına büyük görevler düşüyor. Biz görevin farkındayız, omuz omuza vererek ülkemizin refaha çıkmasını sağlayacağız. Önümüzdeki günler Türkiye'nin yıldızının parlayacağı günler olacak. İnşallah Rabbim yardımcımız olur. Bu sıkıntılı süreci rahatlıkla geçeriz, biraz fedakar ve sabırlı olmak lazım. İnşallah bizde devletimizin yanında yer alarak bu süreci hızlı şekilde geçeceğiz” diye konuştu.