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24 Şubat 2018 14:42

Salihli Belediyespor’dan TVF Başkanı Üstündağ’a ziyaret

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.

Salihli Belediyespor’dan TVF Başkanı Üstündağ’a ziyaret

24 Şubat 2018 14:42

Lig A Grubu ekiplerinden Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Baş Antrenörü Kürşad Çetin, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı ziyaret etti.


Belediyespor kulüp yöneticisi Mehmet Gürsel ile Yardımcı Antrenör Murat Benekli’nin yer aldığı ziyarette, Baş antrenör Çetin, TVF Başkanı Üstündağ’a ilçede voleybolun çok sevilen bir spor olduğunu söyledi. Bu sezon maçlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliği ilçeye kazandırılan Atatürk Spor Salonu’nda oynadıklarına vurgu yapan Çetin, okullarda sosyal projelere önem verip, ’sporu seviyoruz’ panelleri düzenlediklerini kaydetti.


TVF Başkanı Üstündağ da nezaket ziyaretinden dolayı Baş Antrenör Çetin ile beraberindekilere teşekkür ederek, ligde başarılar diledi.




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