Erdemli Belediyesi'nden gençlere güreş eğitimi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaz spor okullarında bu yıl binlerce çocuk ve gence sporun farklı dallarında eğitim verdiklerini hatırlatarak, ata sporu güreş eğitiminin de verilmeye başlandığını açıkladı. Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği spor kursları ile vatandaşlara sporun her türlüsünü yapabilme imkanı sunduklarını ve yediden yetmişe herkese kapılarını açtıklarını kaydeden Tollu, güreşe yetenekli çocukların erken yaşta fark edilmesi gerektiğine değinerek, şampiyon güreşçiler doğması için çalıştıklarını ve Erdemli'de sporun her türlüsüne destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bu yıl sporun farklı branşlarında yaz boyunca gençleri sporla tanıştırdıklarına işaret eden Tollu, hafta içi her gün 17.00 ila 19.00 saatleri arasında Erdemli Belediyesi sahil bandı güreş alanında güreş kursu hizmetini başlattıklarını açıkladı. Tollu, "Alanında uzman ve ihtisas sahibi antrenörlerimiz ile geleneksel ve bilimsel eğitim metotlarını bir araya getirerek, yaz spor okullarımızda çocuklarımıza eğitim verdik. Bu yıl itibariyle başlattığımız güreş eğitimi ile hedefimiz, küçük yaşlarda spora kazandırdığımız çocuklarımızın, gelecekte dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçiler olmalarıdır" dedi.

"Sporun her dalında Erdemli Belediyesi'ni zirveye taşımak ve gençlere şans tanımak istiyoruz" diyen Tollu, herkesin, özellikle de genç sporcuların spor yapmaları için Erdemli'nin birçok bölgesine spor tesisleri kazandırdıklarını söyledi. Başkan Tollu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sportif aktivitelere kültüre ve sanata yönlendirmek amacıyla her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini, spora ve sporcuların yanı sıra kente sportif anlamdaki yatırımların süreceğini sözlerine ekledi.