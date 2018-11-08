Kaymakam Cinbir: "Hayat mektebinin diploması mezar taşıdır"

Silifke Kaykamı Şevket Cinbir, "Alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakıp, yeni öğrendiklerimizi, duyduklarımızı hayata geçirme zamanıdır" dedi.

Silifke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmekte olan Kalkınma Bakanlığı SODES tarafından finanse edilen Silifke Ailem Projesi kapsamında Silifke Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda Aile içi iletişimi güçlendirme konulu konferans düzenlendi.

Konferans öncesi konuşan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, “Alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakıp, yeni öğrendiklerimizi, duyduklarımızı hayata geçirme zamanıdır. Kaymakam olmak her şeyi bilmek demek değildir. Hayat mektebinin diploması mezar taşıdır. Dolayısı ile mezara kadar öğreneceğimiz çok şey var. Çevremizden, öğretmenlerimizden, komşularımızdan, çocuklarımızdan öğreneceklerimiz var.” dedi.

Kaymakam Cinbir, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızla, eşimizle nasıl iletişim kuracağımız çok önemli. Ne oluyorsa o iletişim koptuktan sonra oluyor. Yuvalar yıkılıyor. Dargınlıklar başlıyor. Çocuklarımız odalarına çekiliyor. Çocuklarımızla iletişim kurmak için zemin hazırlamamız lazım. Onlara dokunmamız lazım, başkaları dokunmadan. Yoksa hiç beklemediğimiz zamanda yaslanacak omuz buluverirler. Bu kız çocukları için de erkek çocukları içinde geçerlidir. Ve üzülürüz, erken oldu deriz. O'na yaslanacak bir omuz olmadığımız için o yaslanacak omuzlar bulmuştur çoktan. Bazen bu omuzlar yanlış omuzlardır. Üzülürüz, dizimize vururuz ve iş işten geçmiş olur. İş işten geçmeden çocuklarımızla aradaki mesafeyi yakınlaştırmamız gerekiyor.”

Nuray Taşçı Karalı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta katılımcılara videolar ve karikatürler eşliğinde çocuklarla iletişimin nasıl olması gerektiği ve yapılan yanlışlar anlatıldı.

İletişimin hayatımızın her alanında var olduğunu ifade eden Nuray Taşçı Karalı, "Çocuklarımız bizlerle iletişim kurmak istediğinde farkında olmadan erteliyor olabiliriz. Çocuklarımızla sadece sözlü değil beden diliyle de iletişim kurmamız gerekiyor. Çünkü her şey iletişimle başlar” dedi.