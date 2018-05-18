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18 Mayıs 2018 11:20

Kocamaz, Yenişehirli vatandaşlarla iftar açtı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ramazan ayının ikinci gününde merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan vatandaşlarla birlikte, oruç açtı.

Kocamaz, Yenişehirli vatandaşlarla iftar açtı

18 Mayıs 2018 11:20


Binlerce Mersinlinin, Yenişehir Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde bir araya geldiği iftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Cenab-ı Allah’a binlerce kez şükrediyoruz ki sizlerle bir Ramazan akşamında, bir iftarda bir kez daha beraber olduk. Bizi birbirimizden ayırmasın, ülkemizi bölmek parçalamak isteyen hainlere fırsat vermesin. İslam Alemi üzerinde oynanan oyunları hep birlikte görüyoruz. Daha dün Kudüs’te yaşadıklarımız gerçekten insanlık dramı. Bizim her zamankinden daha fazla birleşmeye, bütünleşmeye ve birbirimize sahip çıkmaya ihtiyacımız var" dedi.


11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nda akıtılan Müslüman kanlarının durmasını isteyen Kocamaz, “Allah bu Ramazan’ı ülkemizde barış, huzur ve kardeşlik için bir vesile kılsın. Suriye’de yaşanan insanlık dramının inşallah bu Ramazan vesilesiyle sonuna gelmiş oluruz. Bu bereketli topraklara ve burada yaşayan insanlara hizmet ediyoruz. Bizleri duanızdan eksik etmeyin. Bizim sizlerle beraber bu Mersin’i ayağa kaldırma konusunda daha alacağımız çok yol var" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından, kurulan iftar sofralarında binlerce vatandaş dualar eşliğinde ezanın okunması ile beraber oruçlarını açtı. Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile Ramazan ayının huzur ve bereketini aynı sofrada paylaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.




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