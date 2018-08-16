TMF’den Başkan Tuna’ya spora katkı plaketi

Tuna, Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun destek verdiği ‘Trafikte Empati Hareketi’ söylemi ile hayata geçirilen "Motorcu Dostu Trafik" sosyal sorumluluk projesine Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı. 3 kıtayı motosikletiyle arşınlayan ve aynı zamanda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi akademisyeni olan Asil Özbay’ın proje kapsamındaki ‘Yol Hikayeleri’ söyleşisine katılan Tuna, Mersin’deki motosikletseverlerle buluştu. Yol deneyimlerini paylaştığı söyleşide katılımcılara güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini anlatan Özbay’ı Toroslar’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Tuna, "Asil hocamızın tek başına motosikletle dünya turuna çıkması, özgüven içerisinde böyle bir yolu kat etmesi ve aynı zamanda güvenli sürüş için sosyal sorumluluk projelerine destek vermesi bizim için çok anlamlı ve önemli.Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Tuna, Toroslar Belediyesi olarak futbol, basketbol, yüzme, tenis, güreş, bocce, atletizm, cimnastik, tiyatro ve halkoyunları gibi tüm spor branşlarını barındırdıkları, motor sporlarına da destek olduklarını ve bu kapsamda inşa çalışmaları devam eden 2014-2019 dönemi hizmet projeleri arasında yer alan drag pisti projesininTürkiye’nin en iyi drag pistlerinden biri olacağını söyledi. 15 yıldır görev yaptıkları Toroslar’da tesisleşme anlamında sadece Mersin’de değil, Çukurova bölgesinde de önde olan belediye olduklarını ve spor ile amaçlarının çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu kaydeden Tuna, "Birçok branşta bölge insanımıza spor yaptırma gayreti içerisindeyiz. Yeter ki içinde var olan cevheri keşfedelim. Alt yapı anlamında ve tesisleşme yönünde de imkanlarımız ölçüsünde 15 yıldır Toroslarımıza yatırım yapıyoruz. En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır.Motor sporları da adrenalini yüksek olan bir spor branşı. Motorcularımızın bu branşı daha güvenli ve daha iyi şartlarda yapabilmeleri için uğraş veriyoruz. Toroslar Belediyesi olarak bir drag pisti projemiz var. Bu pistin yapımı için topografi olarak coğrafyanın düz olması lazım. Bin 200 metre boyunda bir zemini bulmak çok zor. Yeri bulduk.Zemin anlamında alt ve üstün 30 metrelik bir kot farkı vardı. Onu dengelemeye çalışıyoruz. 3 yıl uğraştık ve harfiyatında son aşamaya geldik ve ardından asfalt çalışmalarına başlayacağız. Motor sporlarıyla uğraşan vatandaşlarımızın hayatlarını riske edecek şekilde yarışlar yaptıklarını biliyoruz. Türkiye genelindeki motosiklet ve otomobil yarışları sporlarına ilgi duyan ve yarışlara hazırlanan gençlerimizi inşallah artık Toroslarımızda bu pistimizde ağırlayacağız. Projemiz tamamlandığında burası Türkiye’nin en iyi drag pistlerinden olacak. Pistin yan tarafına aynı zamanda enduro motor sporlarının yapılacağı bir kulvar da ekleyeceğiz. Toroslar Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’ ilkesiyle gençlerimizi, beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleri ile öne çıkan ve bilgi tekonolojisinin bütün gereçlerini kullanabilen bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz ve bu doğrultuda gayretlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuna’ya Mersin Motosiklet Spor Kulübü (MESK) Başkanı Ganim Umu tarafından plaket verildi.