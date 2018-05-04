NEVÜ’de SANAR 2018 kongresi başladı

Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi üniversitemiz ev sahipliğinde başladı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda başlayan kongrenin açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rabet Gözil, Türkiye, Macaristan, Yunanistan, İran ve Azerbaycan’dan 650 akademisyen ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin açılışı Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir’in selamlama ve teşekkür konuşmasıyla başladı. Tekdemir, ‘Bu çalışmanın özellikle endüstriyel alanda hem ülke ekonomisine, hem daha fazla yeni çalışmalara ışık katkı sunacağına inanıyorum ”dedi.

Açılışta konuşan Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rabet Gözil, “Öncelikle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öncülüğünde Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen bu güzel kongreye hoş geldiniz. Hepinizin de bildiği gibi kongreler, bilimin paylaşıldığı ve dostlukların tazelendiği çok önemli ortamlardır. Bu ortamı bize sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya ve bu kongrenin gerçekleşmesi için büyük emek veren, herkese teşekkür ediyorum. Bu bağlamda kongrenin hayırlı olmasını ve verimli geçmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise; “Nevşehir gerçekten coğrafyası ve tarihi, kültürel birikimi ile Türkiye’nin en güzide, en müstesna illerinden biridir. Şu anda bu birikiminin yanı sıra üniversitemizin gerçekleştirdiği çalışmalarla Nevşehir’in geleceğine önemli bir katma değer sunan bir kurumunda bulunuyorsunuz. Bu üniversitede göreve başladığım günden beri sadece ilimiz için değil tüm Türkiye’ye için önemli bir katma değer katmak için çalışıyoruz. Bu anlamda akademi olarak ilimizin sahip olduğu potansiyelleri de gün yüzüne çıkaracak çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Şu anda üniversitemizde 7 fakültemiz, 7 meslek yüksekokulumuz ve 3 enstitümüz bulunmakta. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde ‘Turizm Araştırma Enstitüsü’ ile ‘Diş Fakültesi’ ve ‘Hukuk Fakültesi’nin açılmasına yönelik YÖK’ten de gerekli izinleri aldık ve inşallah kısa zamanda bunları da açmış olacağız. Biz üniversite olarak, göreceli olarak üstünlük alanımız olan Hacı Bektaş Veli üzerine araştırmalarına ağırlık vermeye ve aynı zamanda turizm konularında Türkiye’deki bütün çalışmaları tek çatı altında toplayacak ciddi bir vizyon oluşturmaya büyük gayret gösteriyoruz.

Nevşehir gerçekten de yaşanacak ve gezilip, görülmesi gereken bir şehir. Buraya gelen misafirlerimize sadece tadımlık bir kısmını sunuyoruz. Sizleri üniversitemize her zaman bekliyoruz ve bu güzellikler içerisinde yaşamanız için sizleri üniversitemize ve şehrimize davet ediyorum. Bu vesileyle bu kongreye iştirak eden başta siz değerli katılımcılarımız olmak üzere emeği geçen bütün üniversitelere ve destekleyen herkese teşekkür ediyor, kongrenin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Rektör Bağlı’nın konuşmasının ardından kongre, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Semah Ekibinin gösterisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet İnam’ın konuşmaları ve plaket takdimi ile devam etti.

Kişisel Yağlı Boya Sergisi Kongreye Renk Kattı

NEVÜ işbirliğinde ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi’ne katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hamdi Çelik’e ait ‘Kişisel Yağlı Boya Sergisi’ açıldı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rabet Gözil, kongreye katılan misafirler ile birlikte serginin açılışını gerçekleştirerek, sergide yer alan eserleri gezdiler. Sergi 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanında ziyarete açık olacak.

Kongrede 381 Bildirinin Sunumu Yapılacak

Türkiye, Macaristan, Yunanistan, İran ve Azerbaycan’dan 650 akademisyenin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen, oturumlar halinde devam eden ve 381 bildirinin sunumunun gerçekleştirileceği kongre, 5 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek.