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23 Haziran 2017 16:38

NTSO Başkanı Parmaksız, Ramazan Bayramını kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

NTSO Başkanı Parmaksız, Ramazan Bayramını kutladı

23 Haziran 2017 16:38

Arif Parmaksız, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Parmaksız, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik etti. Başkan Parmaksız mesajında “Bir ibadet ayı olmasının yanında iftarı, sahuru ve teravihi ile bir yaşam kültürü olan; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği Ramazan ayını geride bıraktık. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı. Bayramın mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğuna vurgu yapan Parmaksız, mesajının devamında “ Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve ilimize; huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramınızı yürekten kutlarım” ifadelerine yer verdi.




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