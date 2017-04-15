Ordu’da ‘Terörle Mücadele ve Teröre Lanet’ sergisi

Serginin açılışına Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Bülent Civelek, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 137 adet fotoğrafın yer aldığı serginin açılışında konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, vatandaşların sergiyi gezerken etkileneceklerini belirtti. Yılmaz, “Şimdiye kadar 12 sergi düzenlediğimiz Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerimizde, 13. sergiyi siz değerli hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. Geçmiş dönemde ve günümüzde yaşanan terör olaylarını konu alan fotoğrafların yer aldığı sergimizin sizleri etkileyeceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Yılmaz, sergide yer alan fotoğrafların ayrıca bir kitap hâline getirildiğini belirterek, “Sergide yer alan fotoğrafları bir kitap haline getirerek belediyelere, kaymakamlıklara ve diğer kamu kurumlarına dağıtarak terör belasının etkilerini vatandaşlarımızın hafızalarında canlı tutmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu da serginin terörle mücadele konusunda vatandaşların bilinç düzeyini artıracağına dikkat çekerek, “Türkiye uzun yıllardır terör belasıyla uğraşıyor ve bu konuda çok sıkıntılar yaşadı. Terörle mücadeleyi güvenlik güçlerimiz yerine getiriyor ancak çok geniş bir konu teşkil eden bu mücadelenin topyekûn yapılması gerekiyor. Bu anlamda açılan sergimizde yer alan fotoğrafların terörün yıkıcı etkisini, ülkemizde ortaya çıkardığı sorunların anlaşılması bakımından çok önemli olduğunu düşünüyor ve terörle mücadele konusundaki bu çalışmalarından dolayı Enver Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

137 adet fotoğrafın yer aldığı ‘Terörle Mücadele ve Teröre Lanet’ adlı fotoğraf sergisi, 14 Nisan - 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.