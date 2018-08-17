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17 Ağustos 2018 20:39

Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ordu’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

17 Ağustos 2018 20:39


Kaza, Gürgentepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Zabun yönetimindeki 16 JTG 02 plakalı otomobil Gürgentepe-Çamaş yolu Işıktepe Mahallesi mevkisinde 55 GU 435 plakalı olan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Zabun olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan Cemile, Sultan, Melike ve Cengiz Zabun’un yanı sıra ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı.


Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan yararlılardan Cemile Zabun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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