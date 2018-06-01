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01 Haziran 2018 17:26

Osmaniye’ye 600 yataklı devlet hastanesi yaptırılıyor

Osmaniye’ye 600 yataklı devlet hastanesi yaptırılacak.

Osmaniye’ye 600 yataklı devlet hastanesi yaptırılıyor

01 Haziran 2018 17:26


İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonundaki tanıtım toplantısında, hastanenin 27 bin 175 metrekare oturum alanı olduğunu belirterek, “Devlet hastanemizin uygulama projeleri ve ihale dokümanları hazırlanması işi ihalesi Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılarak imzalanan sözleşme ile proje çalışmalarına başlanıldı. Projenin Haziran’da tamamlanması planlanıyor. Ardından yapım ihalesi süreci başlayacaktır” dedi.


Devlet hastanesinin kente yapılan en büyük sağlık yatırımlarından birisi olduğunu ifade eden Öznavruz, hastanede 24 ameliyathane olacağını söyledi. Öznavruz, “Hastanemiz 600 yataklı projelendirilmiş olsa da 800 hastaya hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Hastanede ayrıca 2 kurşunlu anjiyografi salonu, 30 yataklı palyatif bakım merkezi, 12 yataklı SDL odası, 6 tek kişilik enfeksiyon odası, 6 tek kişilik kemoterapi odası, tek kişilik 5 yanık tedavi odası, 8 odası tek 2 odası çift kişilik acil hasta servis kliniği, 8 tek kişilik hasta mahkum odası planlanmıştır”


Öznavruz, projesi tamamlanan 15 yataklı Düziçi Devlet Hastanesi, Kadirli Devlet Hastanesine ek 100 yataklı hastane, 20 ünitlik Kadirli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sumbas ve Toprakkale Entegre Hastanesi hakkında da bilgi verdi.




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